Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине без новых издержек

Ситуацию на Украине можно урегулировать без новых издержек для человечества. Это произойдет в том случае, если Североатлантический альянс перестанет «раздувать пожар» конфликта, заявил телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Таким образом он ответил на вопрос о реальности применения ядерного оружия. По словам Медведева, новых издержек получится избежать, если НАТО «встанет на реальную почву» и прекратит свои попытки эскалировать конфликт.

Возможные переговоры отдаляются из-за использования ВСУ дальнобойного оружия, объяснил Медведев. Он предупредил, что это «не останется без последствий».

«Это касается, естественно, и переговоров, о которых вы сказали, но до которых еще очень далеко, а подобные события их только отдаляют. Но это касается и общей ситуации», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он также отметил, что Россия не стремится применить ядерное оружие. Медведев подчеркнул, что в Кремле нет сумасшедших: ЯО могут задействовать только в том случае, если это необходимо. В соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания порог применения уже снизили, добавил Медведев.