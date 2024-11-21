Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации

Проблемы с выплатами участникам спецоперации никуда не делись, говорить о том, что все хорошо, неправильно. На это указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Важность вопроса, отметил он, понимают все. Во время поездок в регионы губернаторы всегда рассказывают Медведеву, как развиваются события.

«А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее», — сказал зампред Совбеза.

Он призвал по-честному относиться и к людям, и к существующим проблемам.

Президент России Владимир Путин недавно подписал указ, повышающий сумму единовременной выплаты получившим инвалидность участникам СВО. Она составит четыре миллиона рублей вместо трех.

Для бойцов спецоперации и их семей в стране также предусмотрен ряд других выплат.