Медведев заявил о праве России атаковать суда с оружием для ВСУ

Россия имеет право нанести удар по любому судну недружественных стран при наличии достаточных подозрений в перевозке вооружений для боевиков ВСУ. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев .

«Руководствуясь симметричным подходом, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран при наличии подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника», — написал он.

Медведев добавил, что у западных стран нет права задерживать торговые суда, которые выполняют перевозки в российских интересах.

«Конечно, прав у европейских собак задерживать суда ни в соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством нет. Это чистой воды произвол», — подчеркнул политик.

Ранее президент России Владимир Путин назвал пиратством захват торговых судов Западом и пообещал зеркальный ответ.