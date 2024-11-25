Медведев заявил, что СВО изменило тактику и стратегию войны
Зампред Медведев: каноны ведения войны значительно изменились после СВО
СВО вскрыла недостатки прежних стратегии и канонов ведения войны. С появлением БПЛА в военное дело пришлось внести существенные коррективы. Об этом зампред Совета по безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а, соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменилась», — сказал Медведев.
По его словам, это касается и танков, и самолетов, и ракет, и любого другого оружия.
«И действия сухопутных войск изменились, поскольку появились новые факторы», — добавил зампред.
Медведев отметил, основную роль в этих изменения сыграло появление беспилотников, повлиявших и и на производство боевых машин, которые теперь необходимо защищать от атак дронов.
Ранее Медведев заявил, что Россия произвела и продолжает производить абсолютное большинство вооружений на своей территории.