Сегодня 11:53 Медведев высмеял угрозы кандидата на замену Шольца поставить ультиматум России Медведев поставил на место Фридриха Мерца за угрозы ультиматума России 0 0 0 Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press Спецоперация

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После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США у европейских лидеров началось осеннее обострение, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. И цель их, по его словам, состоит в том, чтобы загнать конфликт с Россией в необратимую фазу.

«То француз прокукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», — отметил Медведев. Теперь, по его словам, об ультиматуме России заговорил и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Он, как известно, начал угрожать передачей ВСУ немецких ракет Taurus при условии, если СВО будет продолжаться.

«Понятно, что такие „ультиматумы“ носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима», — подчеркнул зампред СБ.

Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш президент. Дмитрий Медведев

Отдельно Медведев отметил удивительную степень стремления европейских властей «затащить войну» на территорию своих стран. При этом они, разумеется, игнорируют интересы своего народа, но радуют США. «Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю», — констатировал политик. По его мнению, с учетом того, что в правящих кругах Европы находятся «ничтожества с завышенной самооценкой», плохой сценарий остается самым вероятным