Медведев заявил о враждебных действиях Германии против России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия стала активным участником противостояния на Украине. Его слова привела газета Ura.ru .

Медведев отметил, что немецкая техника и специалисты бундесвера уже принимают непосредственное участие в боевых действиях против России.

«Таким образом, Германия — снова враг России <…>, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте», — объяснил свою позицию Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что если у Москвы появятся данные об участии немецких военных в пусках дальнобойных ракет по территории РФ, страна оставляет за собой право выбрать любые меры для ответа.

Он уточнил, что подобные решения находятся исключительно в компетенции президента России как верховного главнокомандующего.

В завершение Медведев напомнил, что Россия никому не позволит ограничить свое право на защиту.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц 28 мая заявил, что Германия профинансирует производство украинских дальнобойных ракет.

Политик добавил, что ограничений на использование такого оружия украинского производства не будет. Дальность действия таких боеприпасов может составить, предположительно, до 2500 километров.

В Кремле назвали «дальнейшим провоцированием боевых действий» заявления Мерца о дальнобойных ракетах для Украины.