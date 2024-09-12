Последствия ядерного взрыва в России и Европе заинтересовали США

Пентагон заказал исследование о последствиях ядерного взрыва в России и Европе

Американские военные объявили поиск подрядчика для исследования последствий ядерного взрыва для сельского хозяйства в странах Восточной Европы, включая Россию. Об этом со ссылкой на документы Пентагона сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, тендер на проведение работ предложил инженерный корпус армии США.

«Контракт <…> на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы», — указали в сопроводительных документах.

От исполнителя требуется включить в модель бывшие страны Восточного блока, представить данные о последствиях для регионов за пределами Восточной Европы, а также западной части России.

В ходе работ компания должна продемонстрировать компьютерную модель, в которой ядерный удар уничтожил все сельскохозяйственные фермы, и дальнейшие последствия. Стоимость работ оценили в 34 миллиона долларов.

В январе прошлого года стало известно, что ученые Принстонского университета создали симулятор, где пользователь получает роль президента США, который за 15 минут должен принять решение о нанесении ядерного удара. В число потенциальных глобальных противников также включили условную Россию.