Объекты инвестиций США в добычу сырья на Украине станут законными целями для российской армии. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Материальные результаты американских инвестиций на территории бывшей Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждет судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал политик.

Медведев также добавил, что одно из условий России для разрешения ситуации вокруг Украины — отмена санкций.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что Владимир Зеленский резко поменял мнение о конфликте после победы Дональда Трампа на выборах. Он уточнил, что высказывания украинского лидера свидетельствуют о том, что ситуацию уже давно можно было урегулировать.