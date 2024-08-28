Медведев рассказал о планах накопления арсенала после СВО

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия после начала спецоперации смогла в кратчайшие сроки наладить производство вооружения, но после завершения активной части СВО страна будет наращивать свой арсенал, как это делал Советский Союз после Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На встрече с участниками СВО — кандидатам от «Единой России» на выборах разного уровня Медведев отметил, что сейчас с военными поставками в целом все благополучно, хоть и не идеально.

«Когда закончится активная часть СВО — дай Бог, чтобы это случилось как можно быстрее, нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — подчеркнул он.

По его словам, СССР после 1945 года этим занимался десятилетия, поэтому сейчас российские военные могут использовать «тот самый запас». И это при том, что врагам России оружие поставляет весь мир.

Ранее Медведев заявил, что у России есть все возможности и силы, чтобы достичь целей СВО.