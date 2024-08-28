Медведев рассказал о планах накопления арсенала после СВО
Медведев: после завершения СВО Россия будут выпускать оружие в огромных объемах
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия после начала спецоперации смогла в кратчайшие сроки наладить производство вооружения, но после завершения активной части СВО страна будет наращивать свой арсенал, как это делал Советский Союз после Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
На встрече с участниками СВО — кандидатам от «Единой России» на выборах разного уровня Медведев отметил, что сейчас с военными поставками в целом все благополучно, хоть и не идеально.
«Когда закончится активная часть СВО — дай Бог, чтобы это случилось как можно быстрее, нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — подчеркнул он.
По его словам, СССР после 1945 года этим занимался десятилетия, поэтому сейчас российские военные могут использовать «тот самый запас». И это при том, что врагам России оружие поставляет весь мир.
Ранее Медведев заявил, что у России есть все возможности и силы, чтобы достичь целей СВО.