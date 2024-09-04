Медведев рассказал, что делать России при передаче Украине дальнобойного оружия
Медведев: РФ организует кордон до Польши, если ВСУ получит дальнобойного оружия
Россия может увеличить санитарный кордон на Украине вплоть до польских границ в случае поставок ВСУ дальнобойного оружия, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он рассказал о возможных ответных действиях на встрече с журналистами ТАСС. Видео политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Медведев отметил — если власти Украины хотят получить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты, России придется ответить расширением санитарного кордона.
«Тогда этот санитарный пояс должен простираться на всю глубину, ну, а как иначе-то? Тогда до Польши, да», — объяснил зампред Совбеза.
Высказался Медведев и о президентской кампании в США. По его мнению, совершенно неважно, кто победит — Камала Харрис или Дональд Трамп. В любом случае Штаты продолжат поставлять оружие Украине, потому что зарабатывают на этом.