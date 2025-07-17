Медведев призвал поддерживать ветеранов СВО при адаптации к мирной жизни

Участники спецоперации после ее завершения должны иметь возможность комфортного увольнения из армии. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова привели в Telegram-канале «Единой России».

«Важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, увольнение из армии проходило максимально комфортно», — отметил он.

Ветеранам ВОВ должна быть гарантирована медицинская и психологическая реабилитация. Также речь идет о профессиональной реализации в гражданской сфере.

Медведев анонсировал рассмотрение законопроектов, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и обратно.

Ранее Минобороны и Минцифры разработали систему для быстрого онлайн-подтверждения участия военнослужащих в СВО. Это поможет им быстрее получать различные льготы.