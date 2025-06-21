Медведев призвал США, Израиль и Иран усердно молиться

Соединенным Штатам, Израилю и Ирану следует усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перерос в глобальный. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что США будут активно помогать Израилю.

«Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем. Есть только одна очевидная опасность — переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чем, кстати, постоянно говорит и сам [президент Дональд] Трамп», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что не призывает молиться Европу, поскольку «там не осталось ничего святого». По словам Медведева, европейское руководство может только устраивать фрик-шоу вроде Олимпиады в Париже.

Ранее армия Ирана обстреляла Израиль, обломки ракет рухнули на жилой дом в центре страны. Фрагменты сбитых снарядов приземлились на крышу четырехэтажки в городской агломерации Гуш Дан, в результате вспыхнул пожар.