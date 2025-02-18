Медведев предупредил о последствиях атаки ВСУ на кубанский КТК

Медведев: атака ВСУ на КТК может спровоцировать рост цен на нефть

Атака Вооруженных сил Украины на систему Каспийского трубопроводного консорциума — это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и президенту США Дональду Трампу. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

По его словам, случившееся способно разбалансировать рынок и увеличить рост цен на нефть.

«Больная тварь, конечно, помнит, что Дональд Трамп говорил о своем желании снизить цены на нефть. А удар по нефтяному консорциуму способен остановить прокачку нефти», — написал политик.

Украинские БПЛА ударили по насосно-перекачивающей станции, которая обеспечивает транспортировку черного золота по магистральному нефтепроводу КТК. Это не российский актив и нефть в нем международная, напомнил Медведев. Она принадлежит разным компаниям, в том числе американским и европейским.

Под удар украинских дронов попали Северский и Славянский районы Краснодарского края. За два дня ВСУ повредили там более 50 домовладений.