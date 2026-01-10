Медведев предупредил ЕС кадрами удара «Орешником»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал видео удара ракетного комплекса «Орешник» по объектам во Львовской области. Политик указал на недопустимость размещения западных войск на Украине. Публикация появилась в его аккаунте в соцсети X .

На видео — запись с камеры наружного наблюдения. На кадрах видно заснеженную улицу частного сектора в ночное время, освещенную фонарями. В центре кадра — проезжая часть и дома по обе стороны дороги. В определенный момент изображение резко озаряется вспышкой. Дата и время фиксируются в правом верхнем углу записи.

«Давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите», — написал Медведев.

Он резко высказался о позиции европейских лидеров, подчеркнув, что Россия не примет появление воинских контингентов на территории Украины. Он отдельно упомянул президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в продвижении этой идеи.

Совет Безопасности ООН 12 января проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Как ранее заявлял глава МИД этой страны Андрей Сибига, поводом для обращения стало применение Россией ракетного комплекса «Орешник».

В ночь на 9 января Вооруженные силы России в ходе массированного удара использовали «Орешник» в ответ на удар ВСУ по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области.