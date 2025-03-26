Медведев предложил защищаться от дронов ВСУ лазерным оружием

Медведев: в России развернут лазерные комплексы ПВО для защиты от БПЛА

Высокоэффективные комплексы ПВО, включая лазерное оружие, необходимо как можно скорее развернуть для защиты от беспилотников ВСУ. Об этом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил во время поездки в Центральный федеральный округ. Кадры с выездного совещания он опубликовал во «ВКонтакте».

«Для защиты от БПЛА необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая и те комплексы, которые могут использовать эти самые новые физические принципы», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза заявил, что российские специалисты уже представили разработки, основанные на таких принципах. К ним относятся комплексы лазерного оружия, предназначенные для уничтожения целей небольшого размера.

Медведев добавил, что ВСУ активно применяют БПЛА для ударов по российским объектам гражданской инфраструктуры, «несмотря на ведущиеся сейчас переговоры».

После переговоров в Эр-Рияде Россия и США согласовали список объектов, подпадающих под действие временного прекращения огня по энергосистеме. Мораторий ввели с 18 марта, он будет действовать в течение 30 суток.