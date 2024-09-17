Медведев предложил создать «базу врагов России»

Он заявил, что заниматься операциями возмездия важно и нужно, и главное в этом вопросе — неотвратимость.

«Чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: „Убивайте в Курске мирных граждан!“, знали: за ними придут», — подчеркнул Медведев.

В качестве примера он привел ликвидацию советскими агентами Льва Троцкого в Мексике, а также украинских националистов Евгения Коновальца в Роттердаме и Степана Бандеры в Мюнхене. Кроме того, по его словам, похожие действия совершают и другие страны, например, США.

При этом Медведев отметил, что сложностью могут стать определенные правовые вопросы.

Под «отбитой мразью» зампредседателя Совбеза мог иметь в виду бывшего футболиста Александра Алиева, записавшего видео с таким призывом в конце августа и объявленного в розыск. Сам спортсмен при этом родился и вырос в России, в том числе жил в Курске, переехав в Киев только в подростковом возрасте.