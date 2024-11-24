Медведев посмеялся над не поверившим в удар «Орешника» Подоляком

Отрицающим существование российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» украинским политикам достаточно просто зажмурится, чтобы проблема исчезла. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на выступление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует.

«Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — написал Медведев.

Российские военные провели первое испытание в условиях боевых действий баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Запущенный снаряд поразил украинский военный завод «Южмаш» в Днепропетровске.

В пресс-службе Минобороны заявили, что это стало ответом на обстрел украинских боевиков Брянской и Курской областей из западного дальнобойного оружия.