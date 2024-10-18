Медведев похвалил Трампа за признание об украинском конфликте

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев похвалил бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за признание об украинском конфликте. Политик опубликовал комментарий в Telegram-канале .

«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря — за гражданскую войну) несет грязно-зеленая наркотическая мразь», — написал зампред Совбеза.

Слова кандидата в американские лидеры ни на что не повлияют в позиции США, однако сама констатация такого рода важна в последствии, добавил Медведев.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не должен был допустить конфликта на Украине. По его словам, страна проиграла это противостояние.