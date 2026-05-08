Медведев отметил исключительную роль военкоров в современной жизни

В современной жизни роль военных корреспондентов абсолютно исключительная. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, его слова привела пресс-служба партии.

В пятницу политик встретился с военкорами в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Медведев отметил, что профессия военного журналиста несет прямую угрозу для жизни, но она необходима стране.

«Хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы делаете для страны. Это сложная работа. Она нужна обычным людям, которые получают информацию, нужна и руководителям, и военнослужащим. Так что берегите себя и с наступающим праздником!» — сказал Медведев.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что специальная операция на Украине закончится нескоро, так как еще не начиналась. По его словам, стране нужно готовиться к новым конфликтам.