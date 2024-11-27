Медведев объяснил, зачем Россия предупредила США о пуске «Орешника»

Россия предупредила Соединенные Штаты о запуске баллистической ракеты «Орешник», чтобы избежать международного конфликта, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya .

Медведев рассказал журналистам, что Россия проинформировала США о применении ракеты заранее, потому что между странами существуют договоренности и обязательства, которые российская сторона соблюдает неукоснительно.

По его словам, именно применение Украиной западных дальнобойных ракет, на которое Россия ответила «Орешником», выводит конфликт на гораздо более серьезный уровень.

«Но, тем не менее, имея в виду то, что случилось, это, безусловно, переводит конфликт в стадию гораздо более напряженную, это эскалация конфликта», — пояснил зампред.

Ранее президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, из каких материалов создали ракету «Орешник». По его словам, эти материалы позволят в скором будущем разработать и другое гиперзвуковое вооружение.