Медведев допустил окончание или приостановку СВО на условиях России

Завершение или приостановка специальной военной операции возможны только при выполнении условий России. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии «Единая Россия».

В ходе выступления он подчеркнул, что о возобновлении отношений со странами Запада речь не пойдет даже при условии прекращения или приостановки специальной военной операции.

«Рано или поздно это, естественно, произойдет, и исхожу из того, что на наших условиях», — заявил Медведев.

В среду, 12 августа, заместитель председателя Совета безопасности объявил, что Россия имеет право для удара по любому судну из недружественных стран, которые перевозят вооружения для украинских боевиков.

Он подчеркнул, что это станет симметричным ответом на действия европейских стран, которые в нарушение всех норм Концепции по морскому праву останавливают российские суда.