Медведев назвал важной для России позицию КНДР по СВО

Для России позиция Северной Кореи по спецоперации на Украине является исключительно важной. Об этом на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, кадры мероприятия он опубликовал в мессенджере MAX .

«Для нас позиция корейской Трудовой партии и КНДР по поводу специальной военной операции является исключительно важной», — сказал Медведев.

Политик добавил, что подвиг северокорейских военных на территории Курской области уже вошел в сокровищницу отношений двух стран и скрепил их.

«Героизм воинов, защищавших нашу землю, навсегда останется в нашей памяти, они пришли нам на помощь. Это на долгие годы скрепило народы и вошло в сокровищницу отношений», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза передал Ким Чен Ыну письмо бывшего председателя КНДР Ким Ир Сена советскому лидеру Иосифу Сталину.