Медведев назвал удары вглубь России переходом всех возможных красных линий

Украинские удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием нарушают все красные линии, заявил в интервью Al-Arabiya зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он добавил, что запущенная ВС России ракета «Орешник» изменит ход специальной военной операции.
«Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — отметил Медведев (цитата по РИА «Новости»).
По словам зампреда Совбеза, удары ВСУ по приграничью были громкими, но своих целей не достигли. О запуске «Орешника», добавил Дмитрий Медведев, Россия предупредила США — в рамках «двустороннего обязательства».
Применение межконтинентальной баллистической ракеты встревожило американских военных экспертов. Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал президента Джо Байдена перестать провоцировать Россию.
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