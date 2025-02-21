Медведев назвал СВО «народной войной»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал специальную операцию «народной войной». Политик выступил во время встречи в Музее Победы с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО.

«Специальная военная операция — это народная война, народная», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что у России есть все необходимое для победы. Когда пришлось защищать Отечество, россияне снова стали единым народом.

В рамках встречи в Музее Победы участники обсудили патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей и сохранение исторической правды.

Ранее Медведев призвал провести «срочную дератизацию» на Украине. Он назвал президента страны Владимира Зеленского «загнанной в угол крысой», от которой можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования конфликта для продолжения противостояния до последнего украинца.