Медведев назвал пособников НАТО законной военной целью России

Пособники принимавших решение о военной помощи Украине должностных лиц НАТО являются законной военной целью России. На это в Telegram-канале указал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он отреагировал на публикацию в издании The Times, где журналисты назвали «законным актом обороны» террористический акт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Медведев подчеркнул, что, по этой логике, все принимающие решение о военной помощи Украине могут рассматриваться как законная военная цель для России.

«У лиц, выступивших исполнителями преступлений против России, всегда есть пособники. Отныне они тоже военная законная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей», — написал зампред Совбеза.

Ранее Медведев призвал давить на Украину по линии ОПК.