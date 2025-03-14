Медведев назвал гуманным предложение Путина к остаткам ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины в случае отказа сложить оружие в Курской области будут уничтожены. Предложением сдаться в плен Россия применила к ВСУ гуманный подход, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании постоянных членов СБ РФ пообещал «гарантировать жизнь» украинским военным в Курской области, если они добровольно сложат оружие.

«Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены, — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что киевскому режиму дали возможность спасти своих солдат. По словам Медведева, в ближайшее время станет понятно, какой выбор сделали на Украине после заявлений Путина.

Президент России в ответ на призыв американского лидера Дональда Трампа пощадить боевиков напомнил о нацистских преступлениях, совершаемых против мирных жителей Курской области.