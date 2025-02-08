Документальный фильм «У края бездны» является сильной, честной и очень печальной кинолентой. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

По его словам, в фильме авторы без пафоса, лакирующей цензуры и ретуши показали бои. Он добавил, что раньше снять подобное кино оказалось бы невозможной задачей.

«Не было такой техники. Не было такой ценностной установки. А теперь сняли. Получилась хроника подвига», — отметил Медведев.

Политик объяснил, что кино показало, как ВС России сражаются за родину, спасают мирных жителей и как военнослужащие отдают свои жизни ради страны.

«Хроника будущей Победы», — подытожил Медведев.

Ранее он предположил, что Европе придется заплатить огромную цену за восстановление Украины. Американский лидер Дональд Трамп сетко обозначил, что украинскому руководству необходимо отдать редкоземельные металлы за поддержку со стороны США, напомнил зампредседателя Совбеза.

Он добавил, что из-за президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Евросоюзу придется взять на себя сбор Украины по кускам.