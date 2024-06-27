Медведев напомнил о срочном характере мирной инициативы России

Мирные предложения России по урегулированию конфликта на Украине носят срочный характер. Об этом на ПМЮФ заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что мирная инициатива опирается на провозглашении нейтралитета Украины, а также на учете ряда изменений.

«Есть изменения на земле, есть изменения в Конституции Российской Федерации, вот это должно учитываться», — перечислил Медведев.

Политик добавил, что только с учетом этих условий могут начаться мирные переговоры между странами. Он подчеркнул, что в случае отказа дипломатическое урегулирование будет проходить на худших для украинского руководства условиях.

Ранее Медведев высказал мнение, что изъятие российских активов можно посчитать поводом для объявления войны. Он рекомендовал другим странам не поддерживать решение Запада о хищении активов и напомнил о незаконности конфискации с точки зрения международного права.