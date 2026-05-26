Медведев иронически прокомментировал отказ ЕС эвакуировать дипломатов из Киева

Отказ стран Евросоюза эвакуировать сотрудников посольств из столицы Украины означает, что у них есть лишние дипломаты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил ТАСС .

«В ЕС заявили, что сохранят неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве несмотря не предупреждения России. Ну, видимо, у них есть лишние дипломаты и требуется сокращение штатов», — написал Медведев.

Ранее МИД сообщил, что российские военные будут системно и последовательно бить по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам и рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть город.