Медведчук заявил, что мир на Украине в 2026 году невозможен

В 2026 году на Украине не наступит мир, так как возвращение к положению до конфликта невозможно. Об этом ТАСС заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, некоторые ошибочно полагают, что мир станет возвращением к прежнему времени. На самом деле, колесо истории нельзя повернуть вспять, поэтому ситуация не вернется к исходной.

«Политика войны охватила не только Украину, но и Европу в целом. Партия войны существует в США и других странах. Уверенности, что в 2026 году она потерпит сокрушительное поражение, нет», — добавил политик.

Медведчук также напомнил, что мир на Украине невозможно рассматривать только в украинских реалиях.

«Мир наступит с новой системой международной безопасности и правопорядка. Но этот год начался с полного игнорирования международного права — Венесуэла, Иран, Гренландия, Сирия», — подчеркнул он.

Ранее Медведчук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в зачистке Украины для удержания власти.