Прогремевший на Украине коррупционный скандал с участием близкого окружения украинского лидера Владимира Зеленского не приведет к свержению действующей власти. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он пояснил, что в стране не осталось никаких общественных или политических сил, способных возглавить возможные протесты.

«Если говорить, что сегодня могут люди самоорганизоваться, то это могут быть только хаотические выступления или какие-то протесты, которые будут возникать, но они не могут привести к организованной борьбе, к организованному противостоянию власти», — заявил Медведчук.

Политик напомнил, что после победы на президентских выборах в 2019 году Владимир Зеленский ликвидировал 11 партий, в том числе «Оппозиционную платформу — За жизнь», отправлял в тюрьмы критикующих его общественных деятелей и священников, а также душил свободные СМИ.

«Он зачистил Украину. И зачистил не только в том, что эти люди уничтожены, изгнаны и сидят в тюрьмах, но и в том, что выехали те, которые с ним не согласны», — добавил Медведчук.

С заявлением, что украинцы устали от коррупционной «бандеровской клики» Владимира Зеленского и готовы пойти на свержение действующего режима, ранее выступил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что попавшимся на коррупционных преступлениях близким окружением украинского лидера недовольны в США и Евросоюзе, но окончательную точку в смене власти должны поставить жители страны.