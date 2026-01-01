Глава киевского режима Владимир Зеленский решился на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в страхе перед поражением в конфликте и уголовной ответственностью. Об этом ТАСС заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленскому важно устранить Путина как сторону переговоров в контактах с американским лидером Дональдом Трампом.

«Наркофюрер видел, что его дипломатическая игра рушится, и рассчитывал если не устранить Владимира Путина, то заставить пойти на уступки, запугать Кремль. Разговоры, что атака была на другой объект, — чушь. Где Новгородская область, а где проходят боевые действия? Их разделяют более тысячи километров», — сказал он.

Медведчук добавил, что после атаки на резиденцию Зеленскому уже не отмыться от позора в мировом сообществе.

«Нелегитимный дал политическую установку, готовил украинское общество к результатам теракта. Поэтому отмыться от позора, который его постиг в международном сообществе, не выйдет», — заключил политик.

Ранее файл с полетным заданием достали из дрона ВСУ после атаки на резиденцию Путина.