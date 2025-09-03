Медсестру из Одинцова номинировали на звание «Женщина-герой»

Наталья работала волонтером в полевом госпитале, где ежедневно рисковала жизнью — при воздушных тревогах у медиков было всего 20 секунд, чтобы укрыться от обстрелов. Помимо помощи раненым, она организовала систему реабилитации для вернувшихся с фронта бойцов.

Ярким примером ее героизма стала история спасения бойца с позывным «Боцман». Проигнорировав первоначальные диагнозы коллег, Наталья настояла на госпитализации бойца и лично провела сердечно-легочную реанимацию, когда он потерял сознание в приемном отделении. После выписки она месяцами занималась его реабилитацией, заново обучая бытовым навыкам.

Из-за своего призвания спасать жизни людей, героиня не всегда бывает рядом в важные моменты для своей семьи. Когда старшей дочке Натальи вручали диплом, мамы не было с ней рядом, она была вместе с боевыми товарищами на передовой. При просмотре видео с вручения диплома старшей дочери, где девочка передавала слова благодарности маме, Наталья расплакалась. А в день рождения младшего сына прямо на фронте Наталье вручили медаль за содействие специальной военной операции — по ее словам, момент тоже был очень трогательный.

Несмотря на то, что из-за работы на передовой Наталья пропустила важные семейные события, она уверена — поддержка семьи помогает ей продолжать спасать жизни.