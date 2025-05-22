Медсестра из Ступина получила звание Героя России за спасение бойца в зоне СВО

Фельдшеру Ступинской подстанции скорой помощи ефрейтору Людмиле Болилой присвоили звание Героя Российской Федерации. Она стала первой женщиной, награжденной Золотой Звездой за героизм, который проявила в зоне специальной операции.

Людмила Болилая живет в Московской области с 2019 года, воспитывает сына. Она ушла на фронт добровольцем в апреле 2023 года. Жительница региона служит медиком в мотострелковом полку.

Во время артиллерийской атаки противника 31 января текущего года Людмила помогала пострадавшим, а затем закрыла своим телом одного из бойцов. Военнослужащий выжил, а Болилая получила многочисленные ранения и была транспортирована в полевой госпиталь.

Сейчас она готовится к очередной операции и находится в отпуске по болезни, однако после восстановления планирует продолжить службу в зоне специальной операции.