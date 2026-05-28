Медработники Приморья направили гумпомощь бойцам СВО

Медицинские работники Приморского края передали военнослужащим в зоне спецоперации новую партию гуманитарной помощи. В посылки вошли вошли необходимые вещи и оборудование, полезное в полевых условиях.

Также бойцам направили детские рисунки и письма с теплыми словами поддержки от детей медиков.

Приморские медики отметили, что гуманитарные акции стали частью общей работы по поддержке военнослужащих и их семей. Сбор грузов в регионе идет на регулярной основе.

Ранее гуманитарную помощь военнослужащим отправили волонтеры Ленинского округа. Танковой дивизии на Купянском направлении передали зарядные устройства, портативные электростанции, водонепроницаемые рации, лопаты, топоры, автомобильные инверторы постоянного тока и другой груз.

Глава муниципалитета Станислав Каторов уточнил, что бойцам отправляют самое необходимое: от средств связи до инструментов.