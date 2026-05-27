Гуманитарный груз для танковой дивизии отправили из Ленинского округа

Гуманитарный груз для танковой дивизии на Купянском направлении отправили из Ленинского округа. В отправке принял участие глава муниципалитета Станислав Каторов.

В состав помощи вошли автомобильные инверторы постоянного тока, зарядные устройства, портативные электростанции, водонепроницаемые рации, лопаты, топоры, теплоизоляция с фольгой и другие необходимые в полевых условиях вещи.

«Каждая такая отправка — это наша общая забота о тех, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Мы стараемся собирать именно то, что действительно нужно на передовой: от средства связи до простых, но жизненно важных инструментов. Важно, чтобы наши бойцы чувствовали поддержку родного округа и знали: дома о них помнят и ждут», — сказал Станислав Каторов.

«Спасибо большое за оказанную помощь. Будем стараться возвращаться домой целыми и невредимыми. Победа будет за нами», — передал слова благодарности представитель танковой дивизии.

Всего с начала специальной военной операции из Ленинского округа силами администрации, учреждений, депутатского корпуса, предпринимателей, волонтеров и активных жителей направили свыше 1800 тонн гуманитарной помощи.