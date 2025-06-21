Россия выполняет договоренности по передаче Украине тел погибших солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский, сообщило РИА «Новости».

«Повторим: все договоренности Россия выполняет. Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, нам вернули 78 погибших бойцов ВС РФ. Пропорции комментировать не будем», — сказал он.

Глава российской делегации в переговорах с Киевом добавил, что каждая смерть является трагедией.

Ранее Мединский предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий киевского режима.По его словам, такие риски несет временное перемирие вместо заключения долгосрочного мирного урегулирования, поскольку Украина и НАТО воспользуются им для попыток вернуть обратно новые российские территории.