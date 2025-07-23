Мединский узнал о намерении Украины добиться встречи Путина и Зеленского

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что слышал о намерении Украины организовать личную встречу российского президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал по прибытии в Турцию, где вечером 23 июля стартует третий раунд переговоров, сообщило РИА Новости .

«Слышал», — ответил Мединский на вопрос, знает ли он о намерениях украинской делегации.

По данным «Украинской правды», главная цель делегации — договориться о встрече лидеров. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что обсуждать такую встречу без предварительной проработки нецелесообразно.

Помимо Мединского, в состав делегации вошли замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Российская переговорная группа по урегулированию конфликта на Украине уже прибыла в Стамбул. Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00 по московскому времени во дворце Чираган.