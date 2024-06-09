Мединский предложил подарить сотрудникам СБУ учебники истории

Мединский сообщил о готовности отправить СБУ свой учебник истории

Фото: РИА «Новости»

Помощник президента России Владимир Мединский «с большим воодушевлением» воспринял уголовное дело, возбужденное СБУ в отношении него из-за составления учебника истории. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мединский рассказал, что с удовольствием разослал бы учебник всем сотрудникам СБУ

«Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень», — указал он.

Помощник президента прокомментировал уголовное дело против него, ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова и руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна. Он отметил, что авторы учебника добились существенных результатов. По его мнению, книга могла бы многое изменить к лучшему в жизни сотрудников СБУ.

Ранее Мединский выступил с лекцией на программе «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации. Выступление проходило в Мастерской управления «Сенеж». Лекции также провели глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

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