Европе посоветовали взять своих «выкормышей» в руки и посадить их за стол переговоров

Украина боится разговаривать с российской делегацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале .

«В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально: МИД, Минобороны, ГУ ГШ, правовики-международники», — подчеркнула дипломат.

Таким образом она прокомментировала слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о том, что Россия якобы обязана отправить делегацию, «которая соответствует серьезности текущей ситуации». Судя по истерике членов Североатлантического альянса и украинского лидера, они ждали психиатров, не исключила Захарова.

Она посоветовала Европе взять себя и своих «выкормышей» в руки и посадить их за стол переговоров, о которых «так смачно» рассуждали последние недели. Ко всем европейским регалиям может добавиться еще и звание трусливых истеричек, заключила представитель МИД.

Помощник президента Владимир Мединский заявил о рабочем настрое российской делегации и ее готовности к возможным компромиссам.