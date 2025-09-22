Медикаменты и медоборудование отправили из Люберец в зону СВО

Из городского округа Люберцы отправили на фронт очередную партию гуманитарного груза. Члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО передали медикаменты и новое медицинское оборудование атаману Хуторского казачьего общества Люберец Константину Лямину, который доставит их боевым подразделениям «Ахмат» и «Терек».

Все необходимое для защитников собрали при содействии депутата окружного Совета Вячеслава Калинина, добровольческого движения «Братские сердца», а также неравнодушных жителей округа.

«Сегодня, когда бойцы несут службу „за ленточкой“, наш долг — поддержать их всем, чем можем. Этот гуманитарный груз — малая, но очень важная частица заботы», — отметил руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах Александр Кулагин.

Ранее люберецкое отделение Ассоциации передало госпиталям в Донецке 50 коробок с медикаментами и передовое медицинское оборудование. Всего с начала работы организации на фронт отправили более сотни гуманитарных конвоев.