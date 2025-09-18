Медикаменты и медоборудование отправили из Люберец в госпитали Донецка

Из городского округа Люберцы в госпитали Донецка доставят свыше 50 коробок с медикаментами, а также современное медицинское оборудование. Акцию по отправке гуманитарной помощи организовали команда местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат окружного Совета Вячеслав Калинин и добровольческое движение «Братские сердца».

Заместитель руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Люберцах Николай Чернобровкин поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв о сборе гуманитарного груза.

«Мы признательны всем нашим добровольцам — это еще одно доказательство того, что вместе мы можем сделать гораздо больше», — сказал Николай Чернобровкин.

Гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции в Люберцах продолжат собирать и дальше. Вещи и продукты можно принести в пункт приема, расположенный в Доме ветеранов по адресу: город Люберцы, улица Куракинская, дом № 5.