Медик прибыл на Украину в качестве волонтера из Британии и вступил в ряды ВСУ. Он признался в убийстве российских солдат, сообщило The Sun.

По данным издания, британца прикомандировали к англоязычной группировке «Избранная рота», воюющей на стороне Вооруженных сил Украины. Военного, называющего себя Доктором Бритом, периодически отправляют участвовать в боях из-за нехватки бойцов в рядах ВСУ.

«Теперь я ношу с собой в бой штурмовую винтовку М4 или автомат Калашникова, чтобы при необходимости открыть огонь. Я не могу быть уверен, что когда-либо убивал русского, но вероятно, что это случалось во время перестрелок», — заявил британец.

Ранее в Курской области в плен попал 22-летний британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон. Иностранец решил воевать за ВСУ после того, как его отца посадили в тюрьму. На территорию Украины он попал через пропускной пункт «Медыка».