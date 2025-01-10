«Медиаэффект». ВС России подготовились к удару украинских боевиков на трех направлениях

Украина не оставляет попыток провокаций, об этом экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал в стриме 360.ru. По его словам, ВСУ продолжают маневрировать в Сумской области.

«Есть новая информация, что восточнее Волчанска там есть большой лес и возможность замаскировать бронированную технику и личный состав. По моим данным, там тоже формируется такой некий ударный кулак, если его можно так корректно назвать. Но сейчас точных данных нету», — рассказал он.

Также есть разрозненные данные, что ВСУ маневрируют в Сумской области. Там тоже есть леса, где можно маскировать технику. Там могут располагаться порядка шести механизированных бригад. Куда пойдет эта группировка — пока неизвестно.

«По крайней мере сейчас ясно, что это будет вот эти три направления, либо дальше прорываться в Суджанский выступ и там, там сдерживать контрнаступление войск России. Либо нанести какой-то удар такой неожиданный. Но я склоняюсь к тому, что удар будет нанесен по старым территории России. Для ВСУ это такой будет медиаэффект. Люди ждут и на местах. Ребята докладывают, что все в боевой готовности», — добавил он.

Ранее Луговой рассказал, что ВСУ после провала под Курском могут пойти на Шебекино. Он также назвал дорогу на границе Брянской и Курской областей второй вероятной целью украинских боевиков. По словам военного, вражеская группировка уже присутствует в этом районе, но она постоянно перемещается.