Аналитик Джатрас заявил, что НАТО не собирается принимать Украину в состав

Членство Украины в НАТО абсолютно нежелательно, но никто не осмелился сказать это вслух. Об этом сообщил «Известиям » политический аналитик, бывший советник конгресса США Джеймс Джатрас.

По его словам, именно по этой причине нет никакого конкретного плана по вступлению Украины в Североатлантический альянс. Все отделываются лишь размытыми перспективами.

«Они понимают, что реального консенсуса по поводу конкретных шагов по продвижению Украины в НАТО нет. Они, например, не дадут им того, что они называют планом действий по вступлению в НАТО», — отметил эксперт.

Он добавил, что речь сейчас будет идти о способах наращивания военной помощи Украины. Однако никто не рассматривает реализацию этого через ее членство в НАТО.