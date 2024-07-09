Аналитик Джатрас заявил, что НАТО не собирается принимать Украину в состав
Членство Украины в НАТО абсолютно нежелательно, но никто не осмелился сказать это вслух. Об этом сообщил «Известиям» политический аналитик, бывший советник конгресса США Джеймс Джатрас.
По его словам, именно по этой причине нет никакого конкретного плана по вступлению Украины в Североатлантический альянс. Все отделываются лишь размытыми перспективами.
«Они понимают, что реального консенсуса по поводу конкретных шагов по продвижению Украины в НАТО нет. Они, например, не дадут им того, что они называют планом действий по вступлению в НАТО», — отметил эксперт.
Он добавил, что речь сейчас будет идти о способах наращивания военной помощи Украины. Однако никто не рассматривает реализацию этого через ее членство в НАТО.