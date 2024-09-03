Мечтавшую вступить в ВСУ россиянку задержали в Белгородской области
ФСБ: под Белгородом задержали россиянку, которая планировала вступить в ВСУ
В Белгородской области правоохранители задержали россиянку, которая хотела вступить в ВСУ. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на государственную измену. Россиянка самостоятельно связалась с представителем украинского военизированного объединения. Куратор дал рекомендации по вступлению в террористическую организацию, после чего женщина попыталась сбежать на Украину.
«В момент пересечения государственной границы Российской Федерации она была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — добавили в пресс-службе.
Задержанной грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 20 лет.
Ранее оперативники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе данных о российском оборонном предприятии в пользу СБУ. Задержанный передавал украинцам фото- и видеоматериалы о работе компании.