Мечтавшую вступить в ВСУ россиянку задержали в Белгородской области

ФСБ: под Белгородом задержали россиянку, которая планировала вступить в ВСУ

В Белгородской области правоохранители задержали россиянку, которая хотела вступить в ВСУ. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на государственную измену. Россиянка самостоятельно связалась с представителем украинского военизированного объединения. Куратор дал рекомендации по вступлению в террористическую организацию, после чего женщина попыталась сбежать на Украину.

«В момент пересечения государственной границы Российской Федерации она была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — добавили в пресс-службе.

Задержанной грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее оперативники ФСБ задержали мужчину по подозрению в сборе данных о российском оборонном предприятии в пользу СБУ. Задержанный передавал украинцам фото- и видеоматериалы о работе компании.