Появились кадры задержания подозреваемого в госизмене в Омске

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в госизмене в Омске

Оперативники ФСБ России в Омске задержали мужчину, подозреваемого в соборе сведений о деятельности одного из оборонных предприятий в пользу украинских спецслужб. Кадры опубликовал ЦОС ФСБ.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчину задерживают и привозят в отдел на допрос. После этого он отвечает на вопросы сотрудников службы.

В ФСБ заявляли, что подозреваемый собирал и передавал фото- и видеоматериалы о производственной деятельности оборонной компании в пользу украинских спецслужб.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене и оказании помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.

В середине августа оперативники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике россиянку, передававшую спеслужбам Украины данные о силах МЧС.

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