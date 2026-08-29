Матери и жены участников СВО представлены к наградам в Мытищах

25 августа в Мытищах состоялось четвертое заседание комиссии по присуждению общественной медали «Опора. Надежда. Вера», на котором единогласно одобрены девять ходатайств о награждении матерей и вдов участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Документы направлены на финальное утверждение для официального вручения наград.

Как сообщила начальник отдела поддержки участников СВО и их семей Наталья Воронцова, при рассмотрении кандидатур комиссия учитывала не только факт утраты, но и текущую социальную активность, трудовую биографию и участие в общественной жизни женщин. Такой подход позволяет оценить вклад каждой из них в воспитание и поддержку защитников Отечества.

Участники заседания акцентировали важность полноты сведений о семьях номинантов для принятия взвешенных решений. «Важно понимаить ситуацию по каждой семье: не хочется оказаться в положении, когда кто-то из близких почувствует себя обойденным. Ведь любая из этих женщин — и мама, которая родила и воспитала сына, и жена, которая прошла с ним бок о бок многие годы — имеет полное право на признание», — подчеркнула первый заместитель председателя окружного Совета депутатов Наталья Гречаная.

Медаль «Опора. Надежда. Вера» учреждена в Мытищах для общественного признания заслуг матерей и супруг военнослужащих, погибших при защите Отечества. Вручение наград состоится после завершения всех процедурных этапов. Комиссия продолжит работу по рассмотрению новых ходатайств, чтобы каждая семья, потерявшая близкого на поле боя, могла получить заслуженную поддержку и уважение.