Матч между участниками СВО и известными футболистами прошел в Балашихе

В Балашихе на стадионе «Орион» в рамках проекта «Выходи во двор», инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым , состоялось яркое спортивное событие — «Матч Героев». Зрители, среди которых были местные жители, юные спортсмены и их семьи, с восторгом наблюдали за игрой, объединившей легендарных футболистов и героев-участников специальной военной операции из дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.

Кульминацией мероприятия стал товарищеский матч, в котором команда «Героев» — военнослужащих Росгвардии и участников СВО — сразилась с прославленными футболистами: Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Валерием Гладилиным, Василием Ивановым, Дмитрием Парфеновым, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Дмитрием Хлестовым и Александром Ширко. Игру комментировал спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Играть с такими звездами — большая честь. Мы росли, наблюдая за их победами, и сегодня делим с ними поле. Это вдохновляет, особенно наших детей, которые учатся у них любви к спорту и здоровому образу жизни. Такие события нужно проводить чаще», — поделился капитан команды «Героев», майор Александр Попельницкий.

Матч завершился ничьей.

«В первом тайме мы доминировали, но во втором расслабились, и соперник сравнял счет. Играть с такими защитниками Отечества — это гордость. Мы следим за их подвигами в новостях, а встретить их на поле — невероятный опыт», — отметил тренер и экс-игрок ЦСКА Василий Иванов.

На трибунах команду активно поддерживали командир дивизии Дмитрий Кузнецов и Герой России, руководитель балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также семьи игроков.