RT: бывший в плену ВСУ участник СВО рассказал об издевательствах над россиянами

Участник специальной военной операции Виктор, который с апреля 2022 года находился в плену у украинских военных, рассказал RT о том, как там жестоко издевались над российскими пленными. Подразделение территориальной обороны Вооруженных сил Украины передало его молодым морским пехотинцам, которые связали его и отвезли к реке. Там они использовали метод, известный как «американская пытка водой».

«Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоем меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать», — рассказал он.

Прежде чем это произошло, с его груди сорвали нательный крест, а из кармана достали икону и безжалостно растоптали.

На этом жестокие издевательства не прекратились. На груди солдата боевики вырезали букву Z, а на трицепсе — смайлик. Все это делали грязным тупым ножом, а после обожгли его газовым баллоном.

Виктор рассказал, что через шесть месяцев заточения его наконец освободили в результате обмена.

При этом военнопленные украинцы нередко отказываются от обмена и просят российское гражданство, чтобы не возвращаться на родину. Они боятся повторной отправки в зону боевых действий. Бойцы признались, что командование отправляет их на задания без подготовки и объяснений.